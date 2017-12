Tartu toetab konverentside korraldamist 40 000 euroga

Toetatakse vähemalt kahepäevaseid Tartus toimuvaid konverentse, mille vähemalt 200 osalejat ööbib Tartus. Toetust võivad taotleda era- ja avalik-õiguslikud juriidilised isikud ning ühe konverentsi maksimaalne toetussumma on viis tuhat eurot.

Toetuse andmiseks on järgmise aasta Tartu linna eelarvesse kavandatud 40 000 eurot ning toetust antakse kaks korda aastas: detsembris esimeseks poolaastaks ning juunis teiseks poolaastaks.

Tänavu 1. oktoobriks laekus linnale konverentsitoetuse saamiseks kümme taotlust. Kuna üks neist ei vastanud toetuse saamiseks vajalikele nõuetele, siis jagati toetust üheksale konverentsikorraldajale.

I poolaastal saavad linnalt toetust:

Eesti maaülikool konverentsi «Agroforum Mare Balticum» korraldamiseks 5000 eurot.

Eesti maaülikool konverentsi «Biosystems Engineering 2018» korraldamiseks 1940 eurot.

Eesti meditsiinigeneetika selts konverentsi «Baltic Metabolic Meeting» korraldamiseks 1940 eurot.

MTÜle Eesti tööstusmatemaatika keskus Ksii konverentsi «Tartu Workshop of European Model Reduction Network (EU-MORNET)» korraldamiseks 1845 eurot.

Tartu ülikool konverentsi «Nordstat 2018» korraldamiseks 1940 eurot.

Tartu ülikool konverentsi «Õppimist toetav õpetamine ülikoolis» («Teaching for learning – the university perspective») korraldamiseks 1940 eurot.

Tartu ülikool (eesti ja üldkeeleteaduse instituut) konverentsi «IFUSCO (International Finno-Ugric Students’ Conference)» korraldamiseks 1765 eurot.

Tartu ülikool (füüsikainstituut) konverentsi «VI International Symposium on Strong Nonlinear Vibronic and Electronic Interactions in Solids» korraldamiseks 1630 eurot.

Tartu ülikool (kliinilise meditsiini instituut) konverentsi «Kliinik 2018» korraldamiseks 1940 eurot.