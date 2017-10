Hurraa! Algas kooliaasta esimene vaheaeg

Tõsi, ehkki laagrid on enamasti tasulised, täitusid kohad neis kiirelt. Näiteks Tartu ülikooli muuseumis tegutsevasse Hullu Teadlase laagrisse pole hilistel ärkajatel enam lootustki pääseda. Kuid need 7-10-aastased lapsed, kelle vanemad õigel ajal neid laagrisse jõudsid panna, veedavad teisipäevast neljapäevani aega Tartu ülikooli kunstimuuseumis, Tartu tähetornis ja Hullu Teadlase kabinetis. Muuhulgas tutvutakse Toomemäega, uuritakse, mis on elekter ja püütakse ise spinnereid meisterdada. Laagris saab kuulata iidseid lugusid, teha filmi, uurida päikesesüsteemi ja tähti ehk avastada asju, millest selles vanuses lastel koolitunnis veel väga põhjalikult juttu ei tule.

Tavapäraselt kiiresti täitusid laagrikohad ka Tartu loodusmajas. Seal tutvuvad 1.-3. klasside õpilased kolmapäevast reedeni lemmikloomadega, meisterdavad, teevad ise šokolaadi, külastavad põllumajandusmuuseumi meeprogrammi ning muidugi mängivad ja leiavad uusi sõpru.

Linnalaagrit korraldab ka Tartu kunstimuuseum, kus on plaanis panna 7-12-aastased lapsed nägema tantsu läbi kunsti. Näiteks tutvuvad lapsed esmalt paljude kunstnike loominguga ja uurivad, kui erinevalt on kunstis kujutatud inimese keha, tema näoilmeid ja pilke. Seejärel proovivad lapsed seda kõike ka ise maalida. Laagrist ei puudu ka muusika ja oma meeleelundite proovilepanek.

Tähe noorteklubi plaanib aga linnalaagrist huvitatud lapsi tegevuses hoida kogu nädala jooksul hommikust õhtuni välja. Laagri märksõnadeks on «Tuli, vesi, maa, õhk ja vaim,» nii et iga päev on pühendatud ühele neist. Muuhulgas saavad lapsed teha hennamaalinguid, käia ujumas, korraldada aardejahti ja kirjutada ise unejuttu.

Erahuvikool Tosca paneb lapsed koolivaheajal meisterdama ja kokkama ning viib nad kinno. Muuhulgas tehakse ka väljasõit Uhti kõrtsihoonesse, kus igaüks saab teha endale savist nööbi ja nahast meene ning maitsva trühvli.

Tõsised teemad võtab koolivaheajal aga ette Katriito nõustamiskeskus, kuhu on oodatud 2.-4. klassi lapsed, kellega tuleb juttu turvalisusest sõpruses ja internetis. Keskuse psühholoogid aitavad lastel mänguliste tegevuste kaudu iseennast tundma õppida, mõista enda ja sõprade tundeid, tegutseda ohutult virtuaalmaailmas ning õppida ennast kehtestama nii päriselus kui ka seada piire internetis suheldes.

Tartu ülikooli loodusmuuseum ei korralda küll päris linnalaagrit, ent ootab teisipäeval lapsi siiski õpitubadesse, kus lisaks muuseumi avastamisele tutvutakse sügisese looduse elustikuga. Eriti julgetel lastel on võimalus hoida käes ehtsat kuningpüütonit, roninastikut või tarantlit.

Kõik need laagrid ja õpitoad on tasulised ning neis osalemiseks on vajalik eelnev registreerimine.