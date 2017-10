Ootamatu vaatepilt: valimisjaoskond nagu palmisalu

Nimelt on Tartumaal Märjal asuvas Tartu linna 13 valimisjaoskonnas nö kabiinid kujundatud suurtest potisõnajalgadest, mida ühtekokku on üheksa. Sõnajalad on tõstetud kõrgetele postamentidele ja oma lopsakusega varjavad hästi seda, mida teistel näha pole vaja. Välja näevad nagu noored palmid.

Sõnajalad on kasvatanud Aili Kärner, kes on selle jaoskonnakomisjoni juht, aga tavaelus Eesti tõuloomakasvatajate ühistu raamatupidaja. Selle asutuse saalis valimisjaoskond ongi. Kui palju vaeva need taimed võtavad, teab ainult tema, aga kui kaua aastaid ta neid juba kasvatanud on, ei mäleta täpselt isegi. Igatahes kaua.