Kolmas noorus möllab eakate päeval Vanemuises

Kolmandale noorusele pühendatud päev algab kell 10 ning pärast tervituskõnesid algavad kontserdid. Kuuleb Ropka päevakeskuse ooperikava, näeb Kodukotuse segaansamblit ja võimlejaid, karaktertantsuansamblit Salome ning vene kultuuriseltsi ansamblit Helisev Allikas.

Lavale tulevad ka Tähtvere tantsijaid, lõõtspillimängija Ülle Kooli, muusikaansambel Talisman, mustlasansambel Maljarka, Läti Adazi meesansambel ja rahvatantsuansambel Deka ning lõpuks Toomas Anni.

Vanemuise kontserdimaja Salva saalis leiavad samal ajal aset linnavalitsuse töötajate vestlustunnid. Kell 10.30 alustab Urmas Klaas ja pärast seda iga tunni aja pärast jätkavad järgmised: Merle Liivak, Artjom Suvorov, Vladimir Śokman, Tiia Teppan.

Canoni saalis leiavad aset ravimtaimede, tervise ja muud loengud. Kohal on näiteks dr Anneli Raave, kes räägib mineraalidest ja vitamiinidest. Anna Kaaber ja Ave Karu töötukassast kõnelevad töö leidmisest vanemas eas. Naistehaigustest äägib dr Vaalja Kroon ning meestehaigustest dr Sven Tennisberg.

Kontserdimaja Kalevi saalis on üles seatud erakondade lauad ning kes soovib, võib nende esindajatega samuti vestlema minna, millest iganes soovib.

Töötavad puhvetid ja proovida võib õnne loteriis.

Tartu linna pensionäride organisatsiooni Kodukotuse juht Malle Salk rõõmustab sisukat päeva ette aimates ning usub, et kohale võib tulla 400 kuni 500 inimest. Ta märkis, et suur rõõm on nii esinemistest kui ka terviseloengutest ning külalistest Lätist. Teada on, et päeva lõpu poole peaksid kohale saabuma koguni Leedu pensionärid.

Kolmanda nooruse päev kestab 3. oktoobril Vanemuise kontserdimajas kella 10 kuni 16.