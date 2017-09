Luuletaja Contra lõpetas ultrajooksu ja läheb sauna

Pool tundi pärast ligi 170 kilomeetri läbimist vastas ta spordireporterlikule küsimusele «Kuidas tunne on?» vaid kolme sõnaga: «Väsinud, aga õnnelik.»

Contra lisas, et tal kulus stardist finišisse jõudmiseks vähem kui 35 tundi, et teel midagi koledat ei juhtunud ja et ta hakkab sauna minema. 1. oktoobril kell 13 esineb ta Eduards Veidenbaumsi 150. sünniaastapäeva tähistaval kirjanduslikul koosviibimisel sealsamas majamuuseumis.