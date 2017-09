Spordisõbrad teevad ühissõiduga Tartule ringi peale

Sõprade sõit on Tartu linna ja selle ümbruse kergliiklusteedel toimuv ühine spordisõit valitud tempogruppides. Rajad saab läbida, kas rullsuuskade, rulluiskude, tõukeratta, jalgratta või muu spordivahendiga.

Tegemist pole võistlusega, vaid ühissõiduga, mille eesmärgiks on muu hulgas ka Tartu uute kergliiklusteedega tutvumine.

Eelmisel aastal osales ühissõidus ligikaudu sada inimest, homme läheb rajale 250 spordisõpra. Ühissõidu üks eestvedajatest Vahur Teppan ütles, et enam registreerida ei saa, kuid linnarahvas on oodatud radade äärde kaasa elama. Teppan lisas, et muidugi ei pane korraldajad kätt ette, kui keegi soovib rajal liituda.

Sõprade sõidu start ja finiš on kesklinnas Küüni tänaval. Lühema, 32-kilomeetrise distantsiga tehakse ring peale Ihastele, suurele osale Raadi linnaosast ja seejärel liigutakse kesklinna poolt Lõunakeskuse suunas ja tullakse Aardla tänava kaudu südalinna tagasi.

Pikemal, 54-kilomeetrisel rajal tuleb lisaks sõita ring ümber Ropka ja Karlova linnaosa. Mõlema distantsi läbijad stardivad koos kell 11 ning raja esimesed 30 kilomeetrit on mõlemal teekonnal samad.

Ring ümber Tartu on pikk ning kosutust sellel teel annavad kolm toitlustuspunkti, kus saab nii janu kustutada kui oma jõuvarusid täiendada. Raja algus ja lõpp on Tartu kesklinnas, Küüni tänaval.