Galerii: teadlaste ööl mõeldi ka õllesõpradele

Teadlaste öö puhul avas oma uksed ka A.Le Coqi õlletehas, mis pakkus päeva jooksul seitse kahetunnist tasuta elamusekskursiooni, mille käigus sai tutvuda õlleteo ajaloo ja tänapäevaga. Et ekskursioonigruppide suurus oli piiratud ning vajas eelnevat registreerimist, ei pääsenud õlletehasesse kaugeltki kõik soovijad. «Oleme üks tõeliselt kuum koht,» nentis A. Le Coqi õllemuuseumi juhataja Mart Haldma.

Ühtlasi rõhutas Haldma, et ka õlletegu on tegelikult üks tõsine teadus, tehtagu seda siis väiksemates või suuremates kogustes. A.Le Coq vaaritab oma tuhandeid õlleliitreid Saksamaa tipptehnoloogia abil, mis on Haldma kinnitusel valdkonna viimane sõna ja õlletootmisteaduse kõrgpilotaaž. Teisiti ei saagi see olla, sest viimase kahekümne aasta jooksul on A. Le Coqi tootmisüksustesse investeeritud 75 miljonit eurot.

Lisaks tänapäevasele tootmisprotsessile said huvilised tutvuda ka tehase kuulsas punases tornis ehk endises linnasevabrikus asuva õllemuuseumiga. Elamusekskursiooni lõpetuseks sai aga muuseumi pubis mekkida tehase toodangut.