Põllumajandusmuuseumis sündis teinegi täkupoiss

Täkupoisi ema on eesti tõugu mära Vilma ja isa 18-aastane sugutäkk Raksel. Varsapoiss sündis juba läinud laupäeval, 23. septembril, ent muuseum hoidis rõõmusõnumit esmalt enda teada, et lasta varsal maailmaga rahulikult tutvuda.

See on viimase kuu jooksul juba teine põllumajandusmuuseumis sündinud varss. Augusti lõpus tõi Vilma poolõde Vinge ilmale täkupoisi, kelle isa on samuti Raksel. Varss sai avaliku nimekonkursi abil endale nimeks Rukkikuld.

Homme nädala vanuseks saav varsapoiss otsib endal R-tähega nime. / Eesti Põllumajandusmuuseum

Rukkikulla poolvennale nime leidmiseks ootab muuseum ettepanekuid 5. oktoobrini. Kas vastne varss saab endale sama uhke nime nagu tema vanem vend, selgub 7. oktoobril, mil muuseum peab lõikuspüha.

Nimi peab algama R-tähega traditsiooniliselt isa järgi. «Hea oleks kui ka ema nimest oleks tähti,» lisas Merli Sild.