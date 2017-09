Video: Tartu Bigbanki peatreener Oliver Lüütsepp: eelmisel aastal lubasin kõvasti, et võidame kõike, tänavu võtame tasa ja targu

Bigbanki peatreener Oliver Lüütsepp ei salanud, et eesmärgid hooajaks on kõrged ning nii tema ise kui mehed tahavad loomulikult kõiki võita ning olla kõrges mängus.

«Kuid see on teooria, eks näha ole, kuidas praktikas hakkab välja tulema. Eelmisel aastal olen ka kõvasti lubanud, et jaa-jaa, võidame kõike, aga kahjuks pole see õnnestunud. Võtaks see aasta tasa ja targu ning sammhaaval ning loodame, et jõuame kuhugi välja,» rääkis Lüütsepp. Mullu jäädi mäletatavasti tiitlita: karikavõistlustel ja Balti liigas piirduti poolfinaaliga, Eesti meistrivõistluste finaalis tunnistati Tallinna Selveri paremust

Mida arvas peatreener aga meeskonna võõrmängijatest ning kuidas plaanitakse täita Rait Rikbergist jäänud tühimik, vaata juba Tartu Postimehe videost!