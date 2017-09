Lastefond ja Alexela kliendid aitavad raviprillide kandjaid lapsi

Lastefondi strateegiajuht Küllike Saar nentis, et see summa kogunes lastefondi tänu koostööle Alexelaga, mis on kestnud aastaid. Saar ütles, et raviprillide toetamise temaatikat on olnud keeruline annetajatele selgitada, sest neid kasutatakse vaid teatud perioodil ning tundub, et need ei saa olla ju eluliselt tähtsad. «Meil on hea meel, et Alexela meile selles appi tuli.»

Kliinikumi silmakliiniku ülemõde Terell Pihlak selgitas, et raviprillide all peetakse silmas prille, mida on vaja nägemisteravuse parandamiseks. «Raviprillid on lastele väga olulised silmade koostöö tugevdamiseks amblüoopia ehk «laisa silma» ja ka strabismi ehk kõõrdsilmsuse korral.»

Lisaks on Pihlaku sõnul olulised ka keerulisema ehitusega raviprillid ehk bifokaalsed prillid lastele, kellele on tehtud silmaoperatsioon kaasasündinud kae tõttu.

«Sellised lapsed vajavad enamasti igal aastal uusi prille, kuna nägemisteravuse näitajad muutuvad ning lapsed kasvavad,» nentis Pihlak. Ta tõi välja, et sageli juhtub, et vähekindlustatud peres on mitu last ja nad kõik vajavad raviprille. «Tihtipeale ei ole peredel võimalik sellist väljaminekut teha ja siis jäetakse prillid üldse ostmata, mis on areneva lapse seisukohalt väga vale.»

Pihlak ütles, et Lastefondi ja toetajate abi on väga oluline, et lapsed saaksid õigel ajal õiged prillid.

Aastas vajab raviprille umbes 30 sellist last, kelle perele pole nende eest tasumine jõukohane.