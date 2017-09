Tartlane ajab reisiraamatus mõnusat saunalavajuttu

Kuidas on lugejad vastu võtnud teie esimese raamatu «Minu parimad aastad. Elulooline töövihik», mille te koostasite ja avaldasite aastal 2010?

2000 eksemplarist on nüüdseks müüdud üle 1500, mis on Eesti raamatuturul väga võimas tulemus. Tänan kõiki, kes on sellesse raamatusse lühidalt ja löövalt tahtnud kirja panna isikliku eluloo, igal aastal kaks lehekülge ja 25 aastat hiljem on elulugu koos nagu naksti.

/ Sille Annuk

Oma reisidest kirjutate värskes teoses «Mina ja maailm. Valitud lugusid 102 riigist» (pildil). Reisimine nõuab palju raha. Kust te selle võtsite, ega ometi esimese raamatu müügitulust?

Maailmas tiirutamine on kahtlemata kallis lõbu. Seda on finantseerinud minu endine abikaasa, ta on soomlane, IT-ettevõtja. 95 protsenti reisidest oleme teinud koos, nii et kõik raha on tulnud pere eelarvest.

Kas need on olnud mugavusreisid giidide saatel hotellide luksuses või teadmatusse kulgevad seiklusrännakud?

Klassikalist seljakotireisi ei ole neist mitte ühtegi, kõik on olnud ikkagi mugavad, kuigi mitte liiga mugavad.

Mida kasulikku leiab endale reisihimuline lugeja teie vastsest trükisest?

Lugeja leiab minu lugusid inimestest ja erinevatest kultuuridest, millega mind elu on kokku viinud. See raamat on vahva läbilõige sellest, mismoodi inimese võimalused ja maitse-eelistused ajas arenevad.

Mida tähendab eelistuste arenemine?

Olen käinud 102 riigis, mis on väga kõva tulemus, sest üldse on kokku 193 riiki, ehk siis üle poole maailmast on mul läbi käidud. Raamat annab aimu sellest, kust ma alustasin ehk millised olid mu esimesed valikud ja millele ma nüüd pööran tähelepanu reisimisel ja mis on mulle oluline praegu, üheksa aastat hiljem. Nii et see on ka minu kasvamise lugu: mida märkab 24-aastane ja mida märkab 33-aastane reisides.

See ongi lugude raamat. Ma ei soovita lugejale, millisesse hotelli minna, millises restoranis millist suppi süüa ja millist vaatamisväärsust kindlasti vaadata. Ma kirjutan sellest, mida ma oma reisidel tegin, kellega kokku puutusin ja kuidas kõik ühele eestlasele kohapeal tundus.

Need lood on lihtsalt inimeselt lihtsale inimesele. Ma ei lasku poliitikasse, ajaloolistesse detailidesse, arhitektuuripeensustesse. Ma küll puudutan neid, aga väga lühidalt. Nii et see on mõnus, mahlakas ja humoorikas saunalavajutt.

Mitmes riigis te saunas olete käinud?

Saunas olen käinud nii paljudes riikides kui võimalik, alates Austraaliast, Uus-Meremaast, Taist ja Laosest kuni Türgi ja Soomeni.

Millised on suurimad elamused, mille te olete saanud maailmas ringi lennates ja millest te ka oma uues raamatus kirjutate?

Nii siirast rõõmu turisti nägemisest nagu Paapua Uus-Guinea hõimurahvaste juures, kelle esindajad on ka kaanepildil kenasti olemas, ei ole ma tundnud kuskil mujal. Läbi minibussi akna tulid inimesed mind patsutama, kätt pidi käidi tänamas: «Aitäh, et te meie riiki tulite, meile külla tulite!»

See südamest rõõmus ja siiras tervitus puges mulle sügavale hinge.

Teine eriti suur kogemus puudutab himbasid, keda me abikaasaga kohtasime aasta tagasi Namiibias. Meil oli kahekesi nende juurde privaatne ekskursioon koos giidi ja tõlgiga. Saime himbadelt küsida kõike. Väga huvitav oli nende arusaam hingede maailmast.

Suure tänutundega pean ütlema, et mul ei ole olnud olukordi, kus ma oleksin tundnud, et mu elu on ohus. Ma olen olnud alati hoitud ja kaitstud.

