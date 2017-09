Ligi seitsmemiljoniline ehitus toob Jõgeva põhikooli ühe katuse alla

Kolm nädalat tagasi alanud õppeaastal jäi Jõgeva põhikooli Rohu tänava maja tühjaks. Nimelt ootab koolimaja ehitajaid, kes ajahambast räsitud hoone kallal tööle asuks. Pärast renoveerimist mahuvad kõik Jõgeva põhikooli õpilased Rohu tänaval asuvasse koolimajja.

Laenu abil

«Eesmärk ongi saada põhikool ühe katuse alla, seni oli Jõgeva põhikooli Piiri tänava hoones viimane korrus täiesti kasutamata. Nüüd, mil Rohu tänava koolimaja ehitus pihta hakkab, on mõistagi tühjalt seisnud korrus ka kasutuses. Teiseks on Rohu tänava koolimajas viimasest remondist möödas juba üle kümne aasta,» rääkis Jõgeva linna arendusspetsialist Erki Teder.

Pärast ehitust muutub koolimaja välisilme ja sisu kapitaalselt. Remondist jäävad puutumata vaid kooli võimla ja aula.

Praegu õpivad Jõgeva põhikooli lapsed kolmes hoones. Lisaks Piiri tänaval asuvale endisele ühisgümnaasiumi majale on kaks klassi ka noortekeskuse ja täiskasvanute keskkooliga ühes majas, üks klass asub lasteaias Rohutirts ning õppetöö käib ka Jõgeva kunstikooli klassiruumides. Et kooliremont vältab vähemalt 2019. aasta alguseni, peavad koolilapsed asendusruumides hakkama saama kaks õppeaastat.

Raha koolimaja ümberehituse ja sisustamise tarvis kulub ligi 6,8 miljonit eurot. «Sellest ligi 4,8 miljonit eurot saime Euroopa regionaalarengu fondist ning Eesti riigilt. Fond katab 85 protsenti toetussummast ning Eesti riigi osaks jääb 15 protsenti. Veidi üle kahe miljoni euro on Jõgeva linna omafinantseering,» märkis Erki Teder.

Jõgeva linnapea Raivo Meitus selgitas, et omafinantseeringu tarbeks võtab Jõgeva linn 2,1 miljonit eurot laenu. «Me ei võta laenu korraga. Summa, mis kulub sellel aastal ehitusega seotud töödeks, võtame tänavu ning ülejäänud summa järgmisel aastal,» rääkis ta.

Ehitushanke korraldamine on lõpusirgel ning linnavalitsuse 13. septembri otsusega osutus sobivaks OÜ KRC Ehituse ja AS Tartu Ehituse ühispakkumus. Et hankevõitja vaidlustamiseks on aega üheksa päeva, pole linn ehitajatega lepingut veel sõlminud.

«Koolimaja klassiruumide kolmekorruseline plokk koos ühekorruselise garderoobi koridoriga lammutatakse maha. Samamoodi ehitatakse ümber koridor, mis ühendab võimlat aulaga,» luges Erki Teder ette ehituslikke muudatusi.

Kaks tühja maja

Veel üks suuremaid muutusi on kahekorruseline juurdeehitis kooli idapoolsesse külge ehk praegusele koolimaja ja lasteaia Rohutirts vahelisele haljasalale. «Siis tekib koolimaja keskele sisehoov. Kooliperele on ilmselt üks suurim sisuline muutus ka sundventilatsiooni rajamine klassiruumidesse,» nentis Teder.

Uuendusena on plaanis kooli juurde ehitada ka ruumid linnaraamatukogu tarvis. «Raamatukogutiib peaks ehitatama uue kahekorruselise majaosa külge. See tuleb ühekorruseline ning ruumi on seal projekti järgi ligi 600 ruutmeetrit,» märkis Erki Teder. Raamatukogu ehituse maksumus on 530 000 eurot ning selle eest tasub Jõgeva linn oma eelarvest.

Et pärast remonti mahuvad Jõgeva põhikooli Rohu tänava hoonesse kõik selle kooli õpilased ning ka linnaraamatukogu, jääb Jõgeval tühjaks kaks maja. «Praegu on linnaraamatukogu kesklinnas ja seetõttu võiks pärast raamatukogu kolimist seal avada eakate päevakeskuse,» pakkus Meitus.

Seda, mis saab Piiri 1 asuvast koolimajast, ei osanud ta veel öelda. Võimalik, et sinna kolivad noortekeskus ja ka kunstikool, aga võib olla renditakse terve maja või osa sellest välja. «Kindlaid plaane mõlema tühjaks jääva majaga meil praegu pole,» lisas Jõgeva linnapea.