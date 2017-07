Galerii: Elva majade hoove ja tänavaid täidab suur kodukohvikute melu

Männilinnas on täna avatud viisteist kodukohvikut, mõned neist on ka homme lahti. Kindel on see, et kõik on kohvikutepäeva nimel väga palju vaeva näinud ja kaasatud on terve pere koos sõprade-tuttavatega. Mõne kohviku menüüs leidus lisaks kookidele ja pirukatele toite, mida igapäevaselt saab restoranides. Lisaks oli mõeldud sellele, et tegevust leiaks terve pere. Lapsed said näiteks erinevates kohvikutes kiikuda, lasta endale teha näomaalinguid ja loomadega tegeleda.

Kuna Elva paljud hoovikohvikud on avatud südaööni või veel kauem, saab kohvikutepäeva meluga veel ühineda.