Jõgeva spordikeskuse terviserajale tuleb uudne välispordiväljak

Terviseraja kõrvale paigaldatakse mitmesugusteks harjutusteks mõeldud välitreeninguvahendid. Turvakatendiga alal paiknevad rööbaspuud, lõuatõmbekangid, redelid ning kõhu- ja seljalihaste treenimise pink. Kuigi treeninguväljakul on soovitatav harjutada alates 14. eluaastast, märkis Jõgeva spordikeskuse juhataja Priit Toru, et juhendaja juuresolekul võivad ka nooremad neile sobilikke ja eakohaseid harjutusi teha. Korraga saab välispordiväljakut kasutada kuni kaheksa inimest.

Toru rääkis, et välijõusaali kõrvale tuleb infotahvel, kus on pildid ja selgitused, kuidas seadmeid kasutada ja ennast treenida. «Alati võib tulla ka spordimajja nõu küsima, kuidas treeninguvahenditel harjutusi teha,» lisas ta.

Jõgeva spordikeskuse terviserada on sportimiseks populaarne koht. Parki on rajatud terviserajad ning kettagolfirada. Välispordiväljak on vajalik lisaatraktsioon, mis meelitab spordikeskusse veelgi rohkem sportlasi. Ala on valgustatud, mis võimaldab ka pärast tööpäeva trenni teha.

Spordikeskuse juhataja tõi välispordiväljaku eelisena välja oma keharaskusega treenimise. Need harjutused on sobilikud nii algajatele kui edasijõudnutele. Priit Toru märkis, et välijõusaal parandab sportimisvõimalusi. Näiteks kui spordimaja on juulis puhkusel, saab treeninguid jätkata õues.

Jõgeva linnavalitsuse liige ja välispordiväljaku idee eestvedaja Kristian Vaarpuu sõnas, et õues treenimine ei maksa midagi ning nüüdisaegne spordiväljak annab head eeldused noortes liikumisharjumuse kujunemiseks. Vaarpuu märkis, et meil on ka noori, kes käivad tänavaspordivõistlustel, ning nüüd on neil hea võimalus treenida.

Lisaks välispordiväljakule saab Vaarpuu eestvedamisel uuenduse KEKi linnaosa Tellise tänava laste mänguväljak. Sinna paigaldatakse liumägi ja kiiged. Jõgeva linnavalitsus on aga välja kuulutanud hanke rularambi renoveerimiseks, et noortel oleks linnas rohkem võimalusi aktiivselt oma vaba aega veeta.

Välispordiväljakut ehitab Tommi Play OÜ. Tänavatreeningu spordivahendite kompleksi ja KEKi linnaossa liumäe ning kiikede rajamine läheb maksma 17 000 eurot.