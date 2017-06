Mustlastantsukontsert kolib vihma eest Tiigi seltsimajja

Esialgu oli see planeeritud Vallikraavi ja Baeri tänava ristmikul olevale haljasalale. Aga vihma muudkui sajab ja sajab ning paistab, et täna see taevavõlv selgemaks ei lähegi.

Pikka aega ja väga hoolega ette valmistatud kontserdil astuvad üles tartlaste mustlastantsuansambel Maljarka, Kiievi tantsukooli Dance Hayat esinejad, Maardus tegutsev sõuteater Jagory, Tartu tantsurühm Romaśka ja Hellenurmest pärit kollektiiv Sabrina.

Etendus on tasuta ja kõik on oodatud!