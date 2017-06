Kohus saatis riiki tunginud vietnamlased kinnipidamiskeskusse

Kohtumäärused ei ole jõustunud ja need on vaidlustatavad 15 päeva jooksul, täpsustas Tartu kohtute pressiesindaja Krista Tamm. Kui määrus jõustub, saab isikuid kinnipidamiskeskusse paigutada esialgu kuni kaheks kuuks.

Määruse vormistamisele eelnes isikute kontroll. Kinnipidamiskeskuses hakatakse otsima võimalusi inimeste väljasaatmiseks päritoluriiki. Politsei esindaja on varem Postimehele rääkinud, et päritoluriiki saatmiseks väljastatakse isikutele vajalikud dokumendid. Väljasaatmine on raskendatud aga nendesse riikidesse, millega Eestil puudub diplomaatiline side ja kes ei vasta tagasivõtupalvetele.

Keskmiselt kulub väljasaatmise korraldamisele siiski vähem kui kuu aega. Väljasaatmise eesmärgil saab inimest kinni pidada maksimaalselt kuni 18 kuud.

Saatse piirivalvurid avastasid riiki sisenemise ööl vastu kolmapäeva Põlvamaal Värska vallas, märgates piiriäärsel alal grupis liikunud inimesi. Isikud peeti kinni kella 00.50 paiku öösel. Kinni peetutest viis on mehed ja kolm naised. Nende vanus jääb vahemikku 21 - 30 eluaastat.