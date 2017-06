Prisma sulgeb tasuta bussiliini

Sõbra Prisma juht Maret Isak selgitas, et buss pandi pandi käima Sõbra Prisma alguspäevil, et tartlased leiaksid kiiremini tee Prismasse. «Tänaseks võime aga ütelda, et paljudele linlastele on Prisma juba kodupoeks saanud ja tasuta buss kliente kauplusesse enam väga ei toonud,» märkis Isak.

Ta lisas, et paraku on oma bussiliini käimas hoidmine väga kulukas, aga kuna Prisma eesmärk on olla linna kõige soodsamate püsihindadega kauplus, siis selle lubaduse täitmiseks hoitakse oma igapäevased reklaamikulud madalamad kui konkurentidel.

«Sellest tulenevalt oleme ka bussi käimas hoidmise otsustanud loobuda ja keskenduda veelgi paremini oma igapäevasele püsivalt soodsale hinnatasemele ja parimatele püsikliendi boonustele,» ütles Isak.

Tasuta liini teenindavad Hansabussi väikebussid, mis mahutavad 14 reisijat. Bussijuht Andrus Donjaki sõnul on inimesed tasuta liini hästi omaks võtnud ning täituvusega probleeme ei ole. Seda kinnitas ka Tartu Postimehe reedene katsesõit, kui kell 12.40 kesklinnast väljunud bussis oli vaid kolm vaba istekohta.

Donjak möönis, et nädalavahetusel on reisijaid vähem, kuid argipäevadel kasutatakse tasuta sõidu võimalust usinalt. Tõsi on samas ka see, et mitte kõik reisijad ei sea väljudes oma samme Sõbra Prismasse, vaid lähevad näiteks läheduses paiknevatesse ettevõtetesse tööle.

«Inimesed on rahul ja tihti öeldakse, et taoline tasuta liin võiks minna ka Annelinna Prisma juurde. See on tõesti mugav, sest vahepeatusi ei ole ja saab kiirelt,» tõdes Donjak.

Koos lapselapsega kesklinnas bussi peale kiirustanud Imbi Tammiste ütles, et temal on küll väga kahju, et bussiliin suletakse. «Muidu peavad ka lapsed sõidu eest maksma, aga selle bussiga saavad kõik tasuta sõita,» nentis Tammiste. Ta lisas, et sõidab tasuta bussiga Sõbra Prismasse kaks-kolm korda nädalas.

Tasuta bussiliini sulgemise tõttu on Tartus levima hakanud ka kuulujutud, nagu kavatseks Prisma Sõbra tänava supermarketi lähiajal üldse sulgeda. Maret Isak lükkas selle aga otsustavalt ümber. «Loomulikult ei vasta see kuulujutt tõele,» kõlas Sõbra Prisma juhi konkreetne kommentaar.