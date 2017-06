Kirjanik toob bluusifestivalile muusikuid kodumaalt ja kaugemalt

Keset pühapäeva hakkab Tartu kesklinnas Ristiisa pubi ees mängima ansambel The Drifters ning annab sellega märku, et taas algab festival Emajõe Bluus. Muusikuid võib iga soovija kuulata päeva viimase tunnini, kusjuures täiesti tasuta. Peakorraldaja ja muusik Heiki Vilep, kes on küll rohkem tuntud menuka lastekirjanikuna, on saanud bändidele ja üksikesinejatele päeva ära jagada nii, et ülesastumisi Ristiisa pubi ees on 13.