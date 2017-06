Raadi kalmistu leinamaja sai surnuaiapühade eel korda

Linnavalitsuse teatel jätkuvad nüüd tööd Telleri kabeliga, mis on muinsuskaitse all. Mullu vahetati kabelil katus ja nüüd restaureeritakse ka fassaad. Töö tegija on Viimet OÜ ja töid rahastavad Tartu linn ning muinsuskaitseamet. Valmima peaks see teises poolaastaks.

Uut ilmet on saamas veel Raadi kalmistu kontori teenindusruumid. Rahumäe kalmistu kõrvalhoone ehitustöödega on plaanis alustada selle aasta teises pooles. Ehituse lõpetamist kavandatakse järgmisesse aastasse, misjärel peaks kalmistul käijatel olema võimalus kasutada tualetti, sealhulgas invatualetti.

Praegu toimub üleminek Tartu kalmistute infosüsteemile, mis tähendab, et mõne aja pärast saavad inimesed otsida maetute kohta teavet internetist. Homsest algavad ka tänavused kalmistupühad, mille kohta saab infot Tartu kalmistute veebilehelt.