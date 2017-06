Tanel Joamets esitab aulas helget ja kurba klaverimuusikat

Tõsi see on! Kavaga «Rõõmu saar» tiirleb Joamets mitmes Eesti linnas. Tallinnas on kontsert olnud. Esmaspäeval mängib ta Viljandi pärimusmuusikaaidas, teisipäeva õhtul aga astub publiku ette Tartu ülikooli aulas.

«Schuberti A-duur sonaat on kava keskpunkt, suurejooneline ja ligi kolmveerandtunnine teos, milles on korraga helgust ja kurbust, mõrkjat üksindusevalu ja siirast rõõmu, ning neid erinevaid emotsioone on seal seletamatul moel lausa ühel ja samal ajal,» kirjeldab Tanel Joamets.

Et kava ei saaks liiga raskepärane, valis ta kõrvale kevadiselt rõõmsameelsed ja mõõdult väiksemad palad Debussylt ja Mozartilt ning just Debussy teosest «Rõõmu saar» sai kontserdi nimilugu.

«Mulle tundub, et see kava kuidagi koondub selle sõnapaar ja selle tunde ümber,» selgitas Joamets.

Mozarti sonaat F-duur on kuulajale samuti mõnus ja rõõmsameelne teos, pianistile aga tõsine pähkel, kuna see on Mozarti üks tehniliselt nõudlikumaid sonaate.

«Õnneks olen ma seda sonaati juba üle viie aasta paljudel lavadel esitanud,» märkis ta.

Tanel Joametsast räägitakse kui väga isikupärasest ja sugestiivsest muusikust, kes on Eesti üks aktiivsemaid pianiste. Küsimuse peale, kuidas ta kõike küll jõuab – on ta kahes kõrgkoolis ka õppejõud, vastas muusik, et õpetajakoormus ei ole väga suur ning paar-kolm soolokava aastas ta ikka kokku paneb, samuti jõuab esitada kammermuusikat.

Pianistil on aastatega kogunenud sedavõrd lai repertuaar, et uusi asju juurde õppides saab ta kerge vaevaga lisada mõned varem õpitud teosed ning nii taas uue kavaga välja tulla.

«Tartus olen sel hooajal andnud juba kaks soolokontserti väga keerukate Skrjabini sonaatidega. Just vastukaaluks neile valisin seekord Schuberti ja Mozarti,» sõnas ta.

Soolokontsertide andmine ei ole Tanel Joametsale kuidagi auasi või kohustus, see on ta sisemine vajadus.