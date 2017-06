Miks käis hundipassi saanud linnapea esindustammikut istutamas? Ta läks lihtsalt kohale

Tammed, mis jäävad meenutama Tartumaal enne haldusreformi olnud 22 omavalitsust, pandi kasvama Eesti Vabariigi 100. aastapäeva auks.

Miks esindas Kallaste linna sel pidulikul sündmusel endine linnapea Gennadi Kulkov, kellele Kallaste volikogu avaldas 29. mail umbusaldust, mille tulemusel ta viie poolt ja nelja vastuhäälega ametist vabastati?

Gennadi Kulkoviga ei õnnestunud ühendust saada.

«Ei tea,» vastas Kallaste linnavolikogu esimees Liida Opikova. «Ju tal oli juba varasemast ajast kutse ja ta otsustas seal ära käia, see oli tema enda algatus. Mulle on see uudis, ei oska kommenteerida.»

Liidia Opikova lisas, et ei saanud pühapäeval Tartusse tammikut istutama minna, sest ta auto oli remondis.

«Ta tuli lihtsalt kohale,» ütles maakonna omavalitsusi ühendava Tartumaa omavalitsuste liidu (TOL) peaspetsialist Pille Ratassepp. «Ei ole vaja sellele erilist rõhku pöörata, see polnud keelatud. Neil (Kallastel – toim) pole uut linnapead valitud.»

Pille Ratassepp lisas, et tammesid ja teisi puid istutatakse ERMi ümber kavandatud parkidesse ka edaspidi ning kõigil on seal võimalus oma puu kasvama panna.

Koos Tartumaa omavalitsusjuhtidega istutas Eesti lipu päeval ERMi parki tamme Eesti president Kersti Kaljulaid.

Kallaste linnavolikogu otsuse järgi täidab 29. maist sealse linnapea ülesandeid kuni uue linnapea valimiseni linnavalitsuse liige ja linnavalitsuse sotsiaalteenistuse sotsiaaltöö juhataja Viktoria Ivanova.