Katlamaja 90-meetrist korstent kaunistab peagi massiivne tänavakunstiteos

Korsten on 90 meetrit kõrge, sada protsenti see kaetud ei saa. Küll hakkab seda kaunistama terviklik teos üle terve korstna üheskoos erinevate elementidega.

Järgmisel nädalal algavad korstna kaunistamise ettevalmistused pihta. Festivali üks korraldajatest, tänavakunstnik Sirla ütles, et kuigi väga tore oleks festivali lõpuks see valmis saada, siis ilmselt siiski ei jõuta. Küll aga arvas ta, et enne jaanipäeva saavad tartlased kindlasti uut ja ainulaadset kunstiteost imetleda.

Kavandit tänavakunstifestivali korraldajad veel avaldada ei soovi, kuna esialgu välja valitud kavandit veel muudetakse. Sirla sõnul on maaling inspireeritud tiitlist, mille järgi on Tartu tänavakunsti pealinn. Seal on kujutatud veel karaktereid inglise muinasjutust Jack ja oavars.

Maali korstnale kandmiseks kasutavad tänavakunstnikud spreiprinterit, mis pannakse roboti külge. Inimese abita siiski maal ei valmi, kuna tänavakunstnik peab ise spreiprinterit korstna otsas paika panema ja ära võtma. «Päris nii pole, et panen tööle ja teeb valmis. Igale pinnale tuleb ehitada eraldi süsteemid, mille peal ta liigub: kas siis nööride peal või tõmbab vaakumiga ise end seina külge,»selgitas Sirla. Ta lisas, et kõik inimesed, kellel tuleb maali tegemise juures korstna otsas ronida, on läbinud vastava koolituse.

Praegu kaunistab Turu tänava pikka katlamaja korstent mitmevärviline päike, mis pärast spreiprinditud maali valmimist sinna jätkuvalt linlasi rõõmustama jääb.