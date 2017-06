Popkooripidu jääb sellel aastal ära

Popkooripeo kunstiline juht Mikk Targo rääkis, et pidu jääb sel aastal ära, kuna suvel leiab aset noorte tantsu- ja laulupidu. Popkooripeol lauljatest on suurima osakaaluga noortekoorid ning nende peamine fookus on laulupeol. Kahe repertuaari omandamine osutuks seega neile keerukaks.

Otsus üritus 2017. aastal ära jätta sündis korraldajatel peale eelmise aasta Popkooripidu. Seda ei hõigatud kõigile kohapeal valjusti välja, sest see polnud sada protsenti kindel.

Siiamaani on iga aasta Popkooripidu väisanud 7500-9000 inimest. Targo tõdes, et see pole korraldajatele tasuv ettevõtmine, vaid piiri peal ning pigem natukene miinuses. «Meie eesmärk on siiani olnud ja on see, et piletihind peab olema võimalik madal, kuna see pole koht, kust kasumit teenida,» lisas ta. Vaatamata väikesele kahjumile peavad korraldajad üritust oluliseks, et Eesti muusikat elus hoida.

Kas pidu järgmine aasta kindlalt toimub, ei julge Targo veel öelda, sest üle tuleb vaadata eelarvelised võimalused. Kui keegi ürituse toetajatest langeb ära, tuleb leida muid lahendusi.