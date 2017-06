Tartu Postimehe uus peatoimetaja: lugeja, sa oled oodatud

«Ehkki paljude mõjukate uudiste sünnini viib ajakirjaniku hea nina, on aeg ammu tõestanud, et parim ajakirjandus sünnib dialoogist lugeja ja lehetoimetuse vahel,» rääkis ta.

«Ajal, mil sotsiaalmeedia võidukäik on meie kõigi argise infovälja üüratuks venitanud, kannab ajakirjandus varasemast veelgi vastutusrikkamat rolli eri teemadesse süüvimises ning probleemide kaalutletult kajastamises. Mida enam lugejad meile seejuures abiks on, seda parem kokkuvõttes kõigile.»

Raba rõhutas, et Tartu Postimehe toimetuse postkastid ja telefonid on kõigile asistele pöördumistele valla: oodatud on nii vihjed, arvamuslood kui tagasiside juba kirjutatu kohta.

«Nii mõnigi kord võib esmapilgul tühisest infokillust sündida midagi suurt. Ajakirjanike ülesanne on tähendusrikkaid sündmusi ja arengut ära tunda ning mõtestatult edasi jutustada. Seda nii kohalikul tasandil kui laiemalt,» ütles Rannar Raba. «Teisisõnu püüab Tartu Postimees olla ühtaegu nii tugev maakonnaleht kui üle-eestiliste arutelude algataja.»

2003. aastal Tartu ülikooli ajakirjanduse eriala lõpetanud Raba on suurema osa ajast töötanud Viljandimaa päevalehes Sakala. Viimati kandis ta seal vanemtoimetaja ja majanduskülje koostaja ametivastutust.

Aastatel 2009–2011 laiendas Raba oma kogemuste pagasit Eesti pärimusmuusika keskuse avalike suhete juhina ning oli Viljandi pärimusmuusika festivali pressipealik. Samuti on ta läbi aastate aktiivselt tegelenud noorte meediakoolitusega.

Oodatud on nii vihjed, arvamuslood kui tagasiside juba kirjutatu kohta.

Kirjutajana on Rannar Raba seni üle-eestilist tähelepanu pälvinud mitmete teravate arvamuskirjutistega, aga ka mõjusate uudiste ning intervjuudega. Eesti ajalehtede liit on teda kahel korral valinud aasta ajakirjaniku auhinna ja mitmel korral teiste aastaauhindade nominendiks.

Tänavu võitis ta parima maakonnalehe uudise auhinna kirjutisega «Linnavalitsuse liige varjas seost vaidlusaluse elamuarendusega», mis kajastas kohaliku võimu ning kinnisvaraäri varjatud seoseid.

Muu hulgas oli Raba eelmisel aastal üks aktiivsemaid presidendivalimiste kajastajaid, samuti käsitles ta mitmes loos president Toomas Hendrik Ilvese kodutalu rahastamist puudutanud vastuolusid. Eesti Meedia kontsern nimetas tema kirjutise «Ajakirjaniku ärmatamine ehk Kuidas tükk tunnet helesinise Cadillaciga minema vuras» ettevõtte eelmise aasta parimaks arvamuslooks.

Vastne peatoimetaja avaldas veendumust, et Tartu ja Tartumaa annavad ka edaspidi oma ajalehele igapäevast ainest olulisteks kajastusteks.

«Tartu pole tähtis mitte üksnes selle tõttu, et ta on suuruselt Eesti teine linn ning võimas teaduskeskus, vaid ka seepärast, et tal on elujõuline tagamaa,» sedastas ta.

Ehkki inimeste tänapäevased meediatarbimise harjumused kohustavad kõiki väljaandeid üha enam rõhku panema elu peegeldamisele internetis, ei kavatse Tartu Postimees Raba kinnitusel oma paberlehte unarusse jätta.