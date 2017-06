Chorus Menticum laulab barokkoreli heaks

Chorus Menticum sündis natuke üle kuue aasta tagasi.

Ottomar Virk meenutab, et see juhtus puhtalt seetõttu, et prefektuuris võttis võimust naisinitsiatiiv. Ja kuna Lõuna prefektuuri pressiesindaja Kerly Virk, kes kannab sama perekonnanime nagu Ottomar Virk, käskis kohale tulla, siis pidi ka tema kohal olema.

Viimati laulis politseikapten Ottomar Virk viiendas klassis. Siis jättis ta laulmise katki, kuna tundis, et see on rohkem tüdrukute värk, ja tekkisid muud huvid.

Ära laula duši all

Kerly Virk/ Sille Annuki foto

«Ma poleks sinna ise mingil juhul läinud, ma koguni kartsin suud lahti teha, aga korraldus oli selge ja ühene,» ütleb ta ning vaatab, muie suunurgas, oma naise Kerly poole.

Kerly Virk märgib õigustuseks, et politseinikel olid juba luuleklubi, motoklubi, aiandusklubi, matkaklubi, aga lauljad olid laokil ja oma koori ei olnud. See tuli teha!

«Panime siis üles kuulutuse, et ära laula duši all, tule laula päris kooris,» meenutab ta.

Lõviosa neist kolmekümnest inimesest, kes nüüd on aktiivsed kooriliikmed, olid tol esimesel korral kohal.

Oma hääle välja laskmine nõudis ikka päris palju eneseületust, meenutab politseikapten Ottomar Virk.

Chorus Menticumi dirigent Eve Paap noogutab mõistvalt.

«See ongi väga isiklik asi,» ütleb ta. «Kõrvalt vaadates on lihtne – inimene laulab. Aga hääl tuleb siit kusagilt sügavalt seest. Inimesed on väga tundlikud, kui keegi tema hääle kohta midagi ütleb või seda kommenteerib. Eriti need, kes ei ole muusikat oma erialaks valinud.»

Eve Paap on südamest tänulik, et kooriliikmed lasevad tal enda kallal õiendada ning ka pärast õiendamist ikka proovi kohale tulevad.

«Aga kui sa oled juba õpetaja ja kui sul tuleb nendega midagi välja, siis see on nii suur innustus, et oled kas või söömata ja magamata,» kirjeldab ta oma rõõmu, mida Chorus Menticum talle on pakkunud. «Meie kõige suurem saavutus on «Tuljaku» võistulaulmisel B-kategoorias neljas koht!»

Chorus Menticum TÜ ajaloomuuseumis. Dirigeerib Eve Paap. / Lõuna prefektuur

Kooris laulavad piirkonnapolitseinik, piirivalvur, vanglaametnik, kriminalist, lastekaitsetöötaja …

Politseikapten Ottomar Virk / Sille Annuki foto

Politseikapten Ottomar Virga vastutusalas on näiteks Lõuna prefektuuri juhtimiskeskus, seal tegeldakse väljakutsetega. Samuti kriisireguleerimiskeskus, kus tagatakse politseiüksuste valmisolek igal ajahetkel ükskõik milliseks juhtumiks, ka selliseks, kus läheb vaja kiirreageerijaid, läbirääkijaid, koeraga patrulle.

Näiteks on keegi liiklusõnnetuses hukkunud, või keegi vägivallatseb kodus, kus lapsedki on ohus, või on inimene kadunud ja lähedased murest segased.

Operatiivjuhina tuleb Ottomar Virgal kokku puutuda väga erinevate olukordadega.

«Kõige hullem on, kui me probleemi alahindame ja nii ohjad käest laseme … Inimkäitumine võib olla ootamatu, isegi võigas,» märgib ta. «Meelest ei tohi minna, et need ei ole lihtsalt lahendamist vajavad lõigud, kus me tegutseme, vaid inimeste lood, ja et probleemidel on põhjused.»