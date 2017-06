Santose noor jalgpallur näitab end Itaalia suurklubile

Esmaspäeval Genoasse jõudnud Soomets on Sampdoria U17 meeskonna treeningutel näidanud end heast küljest ning on antud lootust, et suvel kutsutakse noormees Itaaliasse tagasi, kirjutab FC Santose kodulehekülg.

Koos Soometsaga Itaalias viibiva Santose esindaja Janar Sagimi sõnul eestlane oma tasemelt teistele alla ei jää ning eriti silmapaistvalt on ta tegutsenud kaitsefaasis.

Sampdoria on võitnud ühe korra Itaalia meistritiitli ning kroonitud neljal korral Itaalia karikavõitjaks, samuti on klubi auhinnakapis üks Itaalia superkarikas ja üks Euroopa karikavõitjate karikas.

Lõppenud hooajal sai Sampdoria esindusmeeskond Itaalia kõrgliigas 10. koha.