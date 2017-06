Tähtvere saab Matteuse platsi

Tartu linnaarhitekti Tõnis Arjuse hinnangul võib 18. mail lõppenud konkursi tulemustega rahule jääda juba seetõttu, et osalejaid oli palju.

«Kuna viimasel ajal toimub Eestis väga palju arhitektuurivõistlusi, on oht, et töid esitatakse liiga vähe või ei tule neid üldse,» rääkis Arjus. «Aga sellele võistlusele saabus lausa kaheksa tööd, ja see on väga positiivne. Kui juba nii palju töid tuleb, on selge, et sealt leiab ka sellise lahenduse, millega kõik rahule jäävad.»

Kirju valik

Tartu Postimehele võistlustöid iseloomustades leidis Arjus kiidusõnu kõigile kaheksale. Näiteks märgusõna «Jaanimardikas» all esitatud töö sisaldab tema sõnul väga mitmeid nutikaid ideid, kuidas platsi põnevamaks muuta.

«See oli lustakas lahendus, kus loodi üks väga keskne telg ja ala liigendati kaheks,» lausus ta.

Tööd «Kooskõla» nimetas Arjus mõnes mõttes kõige lihtsamaks lahenduseks. «Samas lõi see hästi paindliku ruumi, mida võiks kogukonnal olla hea kasutada turuplatsina või mõne muu ajutise sündmuse jaoks. Tore on see, kuidas on kasutatud ära kuldlõike sümbolit, pühendamaks platsi mitte ainult Matteusele, vaid üldse arhitektuurile,» kirjeldas ta.

Tänavu detsembris tähistatakse legendaarse Tartu linnaarhitekti Arnold Matteuse 120. sünniaastapäeva.

Ideelahendus «Matteuse pääsukesed» võttis kinni ühest Arnold Matteuse tsitaadist, kus ta kirjeldas oma kunagist lapsepõlveelamust. «Ta kirjeldas seda, kuidas pääsuke oma pesa ehitas. Selle najalt ongi autorid oma töös kasutanud pääsukese motiivi,» selgitas Tartu praegune linnaarhitekt.

Kaheksast konkursitööst pidas Arjus kõige intrigeerivamaks «Tubast maastikku», mis näeb Taara puiestee ja Näituse tänava nurgale Matteuse kujundatud maja plaani, mis on osaliselt ruumiliseks muudetud.

«Seal olid isegi mõned ruumielemendid, nagu vann ja WC-pott. Mõned toad on ära haljastatud ja osa seinu istumisservadeks muudetud. Väga huvitav idee,» sõnas Arjus.

Terviklik lahendus

Eraldi tõi Arjus välja idee «Võrgustik», mis oli võtnud üks-ühele ette Tähtvere planeeringu ning teinud sellest maketi. Sama töö autorid tegid ka ettepaneku, et platsi nurgal võiks olla Matteuse skulptuur.

Arjuse sõnul sai võidutöö puhul määravaks idee terviklikkus ja läbimõeldus. «Ka tema esteetiline lahendus on meeldiv ja professionaalne. Oma ruumikasutuses on ta paindlik ja funktsionaalne,» ütles ta. Võtja jättis ta siiski veel enda teada.

Linnapea Urmas Klaas on öelnud, et Matteuse loomingu tähtsustamiseks ja mälestuseks tuleb Matteus linnaruumis jäädvustada. «Matteuse tähtsust on raske üle hinnata. Ta väärib mäletamist ja tema linnaplaneerimise põhimõtteid peaks tänapäevalgi järgima,» lausus Klaas. Platsi rajamine jääb järgmisesse aastasse.