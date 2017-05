Nõukogude hipide elu tuleb avalikuks Eesti Rahva Muuseumi ees

Tartu Elektriteatri teatel on tänavuse välikinohooaja kaheks esimeseks seansiks ekraan üles seatud Emajõe linnaujulas Lodjakoja kõrval. 1. ja 2. juunil linastuvad filmid kell 23, kavas on komöödia «Täiuslikud võõrad» (juuni esimesel õhtul) ja Oscari võitnud «Kuuvalgus». Mõlemad on vaatajaile tasuta.

Kolmandal seansil, 3. juunil kell 23 tuleb Tartu esilinastusena ERMi ees vaatajate ette Terje Toomistu värske dokfilm «Nõukogude hipid», mis vaatab 1970. aastate psühhedeelsesse alternatiivmaailma. Tund varem algab vestlus režissööriga. Pilet maksab 5 eurot.

Filmi produtsendi Liis Lepiku teatel osaleb filmis teiste hulgas Tartu hipi Peti ning näidatakse ka omaaegset Elva muusikafestivali. Mõndagi tuleb vaatajale meelde sellest, mis oli välja pandud kevadel ja suvel 2013 ERMis näitusele «Nõukogude lillelapsed: 1970ndate psühhedeelne underground». Väljapaneku kuraatorid olid antropoloog Terje Toomistu ja interdistsiplinaar Kiwa.

Dokumentaalfilmi «Nõukogude hipid» esilinastus toimub 1. juunil kell 18.30 Tallinna kinos Sõprus.