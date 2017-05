Tammeka kapten enne karikafinaali: see, et oleme Infonetti tänavu võitnud, mängib pigem meie kahjuks

Tammeka kapten Kaarel Kiidron rääkis tänasel Kvartali kaubanduskeskuses toimunud pressikonverentsil, et mõistagi andis varakevadine võit meeskonnale tublisti eneseusku, kuid ta lisas, et suurt rolli mängis võidus ikkagi üllatusmoment.

«Infonet ei olnud valmis, et meie suudame nende, meistermeeskonna vastu nii hästi mängida – seekord seda üllatusmomenti kindlasti ei ole ning nad on tänu sellele kaotusele kindlasti rohkem mänguks valmis. Nii et kui see kohtumine laupäeval üldse midagi loeb, siis pigem on see meie jaoks negatiivseks aspektiks,» arutles Kiidron.

