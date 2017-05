Tartumaal 142 km/h kihutanud joobes mees pandi vangi

Autojuhi kontrollimisel tuvastasid korrakaitsjad, et arutult kihutanud juht oli autorooli istunud alkoholijoobes. Roolis olnud 35-aastane mees kõrvaldati juhtimiselt ning viidi arestimajja kohut ootama.

Reedel Tartu kohtumajas peetud istungil määrati talle karistuseks 15 päeva aresti ning lisaks võeti mehelt kolmeks kuuks juhtimisõigus.

Tartu politseijaoskonna vanemväärteomenetleja Vallo Tõnuvere sõnul on alkoholi tarvitanud juht selgelt liikluses ohtlik, kui hägustatud meeltega autojuht ka veel lubatud sõidukiirust märkimisväärselt ületab, siis on see tõsine ohuallikas. «On väga tõenäoline, et sellisest liiklejast saab ettearvamatute tagajärgedega liiklusõnnetuse põhjustaja,» lausus Tõnuvere.