Käopesas kasvaval Miśal on viiendik kiiktooli rahast käes

Kaheaastane Miša ei oska käia ega saa iseseisvalt istuda, tal esineb valusaid lihaskrampe ning ta ei suuda oma liigutusi kontrollida. Beebikiik, kus ta algul olla sai, on ammu väikseks jäänud.

Kiikuv tool./ Internet

Väikelapsele mõeldud rihmadega tool, mida saab kinnitada nii ratastele kui ka kiige jalastele, on kallis, makstes 3550 eurot ning riik ei ole selle abivahendi rahastamisest huvitatud.

Käopesa juhataja Sirli Peterson ei taha aga loobuda Miśale parema elu pakkumisest ning usub, et heade inimeste annetustest võiks see raha kokku saada.

Tundub, et tal on õigus, sest juba eile, päeval, mil Miśa lugu ilmus ajalehes, oli ta kiiktooli ostuks kogunenud Käopesa kontole 753 eurot.

«Meile on tulnud väga palju positiivset vastukaja ja inimlikku toetust,» ütles Peterson. «Nii saame mõelda, et on ometi midagi ilusat neis lastekodulaste lugudes.»