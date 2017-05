Esitlusele tuleb Eesti meditsiiniajaloo raamatu mahukas järg

Mullu juulis esitles teenekas onkokirurg Vello Padrik Dorpati konverentsikeskuses kolleegidele raamatut «Eesti kirurgiast läbi aegade», mis akadeemikust neurokirurgi Toomas Asseri sõnul on tänuväärne lisa Eesti meditsiiniajaloole. Nüüd on põhjust olla veelgi tänulikum, sest doktor Padrik on koostanud mahukale teosele järje, mille esitlus on samas keskuses 20. mai keskpäeval. Järgmisel päeval saab Vello Padrik 80-aastaseks.