Juhan Peegli sünniaastapäeval arutlevad ta õpilased ajakirjanduse ja kultuuri üle

Ajakirjandusõppejõud Maarja Lõhmus räägib ajakirjandusest kui kultuuritegurist, teleajakirjanik ja saatejuht Joonas Hellerma arutleb, mis on küsimine ja mis on vastamine kultuuris ehk mida võimaldab intervjuu.

Eerik Purje Torontos ilmuvast ajalehest Eesti Elu kõneleb Skype´i vahendusel eesti murdekeelest kui ajakirjanduse mitmekesistajast. Ning lõpuks küsib kirjandusteadlane ja ajakirjanik Rein Veidemann omakorda, miks siis on ajakirjandus Eesti kultuuri küsimus.

Kas ajakirjandus tasub end ära

«Meil Eestis on jälle tähtis läbi mõelda ajakirjanduse põhiidee, hoida ühiskonna avalikkust tundlikuna, refleksiivsena ja avatuna, hoida esil inimese vaatepunkt ühiskonnas,» põhjendas Maarja Lõhmus koosoleku teema ajakajalisust.

«Ajakirjandus on osa elavast kultuurist. Mõtleme selles suunas, et ajakirjandus oleks inimese, kodaniku positsioonil ning peegeldaks ühiskonna protsesse adekvaatselt, et ajakirjandus ei oleks anonüümne pressiesindajalik mitte-algallika-infoga ametniklikkuse osa. Mõtleme ka selles suunas, et ajakirjandustoimetused oleksid informeeritud ja teeksid informeeritud valikuid. Ning et me ei kitsendaks ajakirjanduse ala ega ajakirjanduslikke vorme ega sildistaks inimesi – see ei sobi ajakirjandusele tundlikus kultuuriruumis. Hea ajakirjandus on ühiskonna võimas mootor ja tasub end alati ära.»

Ajakirjandusseltsi kevadkoosolek algab täna, 19. mail kell 16 Toomel ühiskonnateaduste maja Lossi 36 auditooriumis 215, mis on Juhan Peegli nimeline auditoorium.

Ajakirjanduslik jalutuskäik Tartus

Postimees Tartus. / Aime Jõgi

Kõik huvilised ja ajakirjanduse sõbrad on oodatud ka täna, Juhanipäeval juba kell 14 algavale jalutuskäigule Ajakirjanduslik Tartu. Väikest linnamatka alustatakse Postimehe uuest toimetusest Ülikooli 2a viiendal korrusel.

Jalutuskõik giidiga jõuab sealt kolmveerand tunni pärast Raeplatsi taha Pirogovi juurde, kust siis minnaksegi ajakirjandusseltsi koosolekule Toomele.