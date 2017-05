Laps saaks parema elu, kui võiks kiikuda

Kaheaastane Miša ei oska käia ega saa iseseisvalt istuda, tal esineb valusaid lihaskrampe ning ta ei suuda oma liigutusi kontrollida. Kui Miša sündis, pingutasid arstid 40 minutit enne, kui neil õnnestus laps elustada.

Ainus, mis Mišat praegu rahustab ja talle aeg-ajalt naeratuse näkku toob, on süleshoidmine või kiigutamine.

Kust aga leida sellist tooli või istet, mis kasvavat ja mitte paigal püsivat last hästi toetaks ning samal ajal teda turvaliselt kiigutaks?!

Käopesa juhataja Sirli Peterson ütleb, et seni on nad kasutanud beebikiike, mis on mõeldud kuni kuuekuusele lapsele. See aga enam ei sobi, sest Miša jalad ulatuvad maha ja tal on seal kitsas.

Poiss kaalub kaheksa ja pool kilo ning on 84 sentimeetrit pikk. Kuigi ta ise süüa ei saa, kasvab ta tänu sonditoidule piisavalt hästi.

Iga päev tegeleb Mišaga füsioterapeut. Eile oli poisiga võimlemistoas Caroly Kaljumäe, kes õpib füsioteraapiat Tartu tervishoiukõrgkoolis ning on Käopesas praktikal.

Miša ja ta treening. / Kristjan Teedema

Ei saa öelda, et Mišaga poleks võimalik suhelda. Caroly Kaljumäe võimlemisharjutused ja tema hääle kuulmine pakub poisile rahulolu. Kui mänguasja kõristada, pöörab poiss pead selle poole ning naeratab.

«Ta ongi tegelikult üks väga rõõmus poiss,» sõnab Caroly Kaljumäe.

Kiiktool on kuskil olemas

Eriline tool. / Internet

Hiljuti märkas Sirli Peterson tänu abivahendite keskuse ITAK töötajatele ka Mišale sobivat abivahendit, mida pakuti ühel rahvusvahelisel uusi tooteid tutvustaval messil.

«See on aga kallis – 3550 eurot!» sõnab Peterson nukralt. Ta lisab, et on riigile esitanud taotluse niisuguse abivahendi rahastamiseks, aga kahe kuu jooksul ei ole vastust tulnud.

Seesama tool ratastel.

Just niisugust tooli Miša aga vajaks. See on rihmadega iste, kus lapse kehaasendit võib muuta ning selle istme saab kinnitada kiigele või ratastele ning nii Mišat nagu lapsevankriga ka õue jalutama viia.

Teisipäeva õhtul postitas Sirli Peterson perekodu Käopesa Facebooki lehele Miša loo küsimusega, kas keegi tahab teha head ja annetada. Eile päeval olid ülekande teinud kuus inimest ning kontole on Miša kiiktooli heaks kogunenud juba 104 eurot.

Annetused on abi toonud

Heade inimeste tähelepanu on varemgi Käopesa laste elu paremaks teha suutnud.

2015. aasta kevadel kogus perekodu annetusi mitme meditsiinitarviku ostmiseks, et hoolitseda nelja terviseprobleemiga lapse eest.

«See oli meil uskumatult edukas ettevõtmine, kogusime 35 000 eurot,» meenutab Peterson.

Üks tollastest lastest oli viiekuune ja vajas nii pulssoksümeetrit kui ka hapnikukontsentraatorit selleks, et töötajad saaksid jälgida tema ranget toidu- ja ravirežiimi. See haige südamega laps pidi kindlasti kosuma ja natuke suuremaks kasvama, et minna teda ees ootavale südameoperatsioonile.

Operatsioon õnnestus. Nüüdseks on see laps lapsendatud ning leidnud endale head vanemad ja uue kodu ühes naaberriigis.

Selle lapse vanemad saatsid hiljuti Sirli Petersonile video, kuidas üks kahe ja poolene mudilane muudkui ronib ja mängib ning koguni suusatab.