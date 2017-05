Möödunud nädalal istusid hobiarheoloogid Raoul Annion ja Andrei Roosild autosse ning võtsid suuna Kesk-Eestisse. Ühelt poolt lootsid mehed, et ehk satuvad metalliotsijaga peale mõnele põnevale leiule, kuid et kaasas oli ka Tallinna TV «Kultuurimeetri» saate võttemeeskond, taheti kaamerate ees lähemalt pajatada «Kalevipoja» pilteeposest, mille koostamise eestvedaja on Annion.