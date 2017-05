Nädalavahetus toob arvukalt rattaüritusi

Laupäeval kell 12 saab viiendat korda saab stardi Jõgeva rattaralli, mis viib ratturid rassima Vooremaa teedele. Ralli osalejate hulk ei ole seni ulatunud suuremate rattasõitudeni, kuid see on hinnatud mõõduvõtt just tugevamate sõitjate seas, sest rajal on kaks mõnede jaoks ootamatult rasket tõusu. 110 km rajal tuleb teha kolm tiiru ümber Kuremaa järve ja mõlemad tõusud tuleb ületada kolmel korral. 50,5 km pikal matkasõidul osalejad saavad nende tõusudega rinda pista ühe korra.

Võistluskeskus asub Jõgeva kesklinnas, kust sõit saab ka stardi. Kirja on end pannud sportlased sellistest rattaklubidest, nagu Peloton, CFC, Rein Taaramäe rattaklubi, Velomaniakid jt. Treeningvõistlusena on seda üritust väisanud ka Läti profiklubid, kes ei pane end reeglina varem kirja, vaid saabuvad korraldajate jaoks ootamatult.

Konkurentsi sellele üsna noorele üritusele pakub täpselt samal päeval peetav 59. Elva tänavasõit. Ühtlasi on tegemist Rudolf Tamme XIV mälestusvõistluse ja kahekordse olümpiavõitja Erika Salumäe XI karikavõistlusega. Osalema lubatakse Eesti Jalgratturite Liidu litsentsiga ning tegu on kriteeriumisõidu Eesti meistrivõistluste neljanda etapiga. Võistluskeskus asub Elvas Arbimäel Eha tänaval. Võisteldakse 1,7 km pikkusel ringil, mida tuleb läbida vastavalt vanuseklassile kolm kuni 22 korda.

Kes eelistab maanteesõidule maastikul rassimist, on oodatud Viljandis, kus samal ajal käib Mulgi rattamaraton. Start 50 km põhisõidule antakse keskpäeval. 20 km matkasõidule pääseb kell 13.30. Start ja finiš asuvad mõlemad Viljandi kesklinnas maavalitsuse juures parklas.

Pühapäeval jätkub rattasõidurohke nädalavahetus männilinnas Elva 32. rattapäevaga. Sõitudel saavad kaasa teha kõik soovijad. Võisteldakse 43,6 km pikkusel ringil, mida pika distantsi sõitjatel tuleb läbida kaks ja matkasõitjatel üks kord. Mõõduvõtud algavad keskpäeval ja kavas on ka lastesõidud.

Veidi suuremate ürituste kõrval on pühapäeval tulekul veel üks rattasõit. Selle korraldab Luunja kultuuri- ja vabaajakeskus ning ka sündmuskoht asub Luunja alevikus. Kavas on tillu- ja lastesõidud ning rattasprint nii lastele kui täiskasvanutele. Huvilistel tuleb Talli 1 võistluskeskuses kohal olla enne keskpäeva, sest sõidud algavad kell 12.

Pühapäeval jätkub ka Tartu rattamatkade sari. Huvilisi oodatakse Nõo A ja O kaupluse juures. Liikumise tempo ja rattasõidu ringi pikkuse valib iga osaleja ise. Stardi- ja finišitelk on avatud kell 11 kuni 14.