Emadepäeva pilt metsa äärest: põder koos kahe vasikaga

Pilt on küll ilus, kuid vasikatega põdralehma kaamerasse püüdnud Alatskivi mees Andrus Salu tuletas autojuhtidele meelde, et metsade läheduses tuleb olla ettevaatlik, sest põder on väga ohtlik loom.

Ka põdralehma koos vasikatega kohates ei tasu inimesel julge olla – vasikate kaitseks on põdralehm kõigeks valmis, tema esijala löök võib tappa.

Internetientsüklopeedia Vikipeedia andmetel sünnivad põdralehmadel vasikad aprilli lõpust juuni alguseni, suurem osa mai esimesel poolel.

Noorematel lehmadel on vasikaid üks, keskealistel ja vanematel kaks. Kolme või nelja järglast esineb põtradel väga harva.

Vasikad toituvad emapiimast umbes pool aastat. Muud toitu hakkavad nad sööma juba kolmandal elunädalal.