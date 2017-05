Koeraelu lavastuse kavalehtede tulu läks koerte heaks

Konto number on EE522200221063298890 ja selgitav märksõna on Kiirabi – nii läks kavalehtede müügitulu leitud vigastatud loomade ööpäevaringse erakorralise veterinaarmeditsiini abi toetuseks. «See tundus südamelähedasem kui ehitus- ja remondikonto,» lisas Karlova teatri produtsent Ruta Rannu.

Kuigi 13. mail on «Koerapäevikud» Karlova teatris viimast korda vaatajate ees, ei tähenda see lavastuse kadumist mängukavast. Ees ootab ringreiside aeg, sest koeraelu näitemänguna soovitakse produtsendi sõnul vaadata mitmes kohas väljaspool Tartut.

Mõnedki koerad on saanud lavastusest «Koerapäevikud» kunstilise elamuse. Neid oli publiku hulgas nii esietendusel kui ka mõnel järgneval etenduskorral. Tavaliste vaatajate kõrval on «Koerapäevikud» olnud meelepärane ka teatrikriitikutele. Nii näiteks tõstsid Jaak Allik, Veiko Märka, Liisa Ojakõiv ja Keiu Virro selle tüki esile hooajal 2015/2016 lavastatud tõlkenäidendite seast, nagu oli lugeda ajakirja Teater. Muusika. Kino jaanuarinumbris.

Taago Tubina lavastatud «Koerapäevikute» autor on Austraalia päritolu näitekirjanik, lavastaja ning draama- ja filminäitleja Christopher J. Johnson. Kunstnik on Liisa Soolepp ja muusikaline kujundaja Toomas Lunge. Vaatajate ees on Tanel Jonas, Riho Kütsar ja Leino Rei.

Sama lavastusega kaasnes septembris teatri aias koerte kohvik. Selle korraldaja Ruta Rannu on ühtlasi 12. mail toimuva Karlova kodukohvikute päeva eestvedaja. Seekord on osalemissoove tulnud selle linnaosa enam kui 30 erinevast kohast.