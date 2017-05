Ropka perearstid said sotsiaalmajast välja kolimiseks lisaaega

Urmas Klaas rõhutas, et perearstide jaoks pole küsimust selles, et linn tahab kujundada sotsiaalmajast tugiteenuste keskuse, mille esimesele korrusele ehk seni perearstide käsutuses olnud pinnale on planeeritud peremajutusüksus. «Kuid küsimus on välja kolimise ajas,» märkis Klaas. «Ilmselt on just seal tekkinud mingid möödarääkimised.»

Kuna perearstikeskus kasutab suhteliselt spetsiifilisi ruume, vajavad nad sobiva pinna leidmiseks aega. Eilsele kohtumisele võttiski Ropka perearstikeskuse perearst Tiina Küla kaasa ettepaneku pikendada nende töötamise aega sotsiaalmajas selle aasta lõpuni ehk kolme kuu võrra. Urmas Klaasi kinnitusel tullakse perearstikeskusele ka vastu ning linnavarade osakond on lubanud neid sobivate ruumide leidmisel aidata.

«Linnavarade osakond on juba pidanud läbirääkimisi samas piirkonnas asuvate majaomanikega ning leidnud viis-kuus võimalust, mida saaks perearstidele välja pakkuda,» ütles Urmas Klaas.

Linnapea tõdes, et linnavarade osakonna ja perearstikeskuse vahel on olnud suhtlusprobleeme, kuid loodetavasti said need nüüd ületatud. «Kohtumine kulges igati mõistlikus õhkkonnas ja ma kinnitasin perearstidele, et Tartu jaoks on oluline, et nad saaksid oma tööd teha, ning oluline on ka see, et nad leiaksid mõistliku asenduspinna,» rääkis Klaas.

Tiina Küla Tartu Postimehe kohtumisega seotud küsimustele vastamiseks aega ei leidnud.