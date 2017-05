Prima Vista läheb raamatukogu eest minema

Kell 14 hakkab noorte rongkäik liikuma raekoja poole. Raeplats ongi tänavuse festivali kese, sest ülikooli raamatukogu on sunnitud oma igapäevast tööd tegema sama hästi kui lugejatele suletud uste taga.

Nagu Prima Vista korraldajad on teada andnud, toimub Lõuna-Eesti suurim raamatulaat seetõttu nüüd samuti Tartu raeplatsil. Kirjastused panevad oma uusimad ja varem ilmunud trükised soodsalt müügile kolmapäeval ja neljapäeval kell 10-20. Laadatelgis on neil kahel päeval kavas ka raamatuesitlusi.

Miks siiski just laste rongkäik avab Prima Vista? Festivali saksakeelse programmi korraldaja ja pargiraamatukogu koordineerija Linda Jahilo selgituse kohaselt on põhjuseks asjaolu, et kultuuriministeerium on kuulutanud tänavuse aasta laste ja noorte kultuuriaastaks, mida koordineerib Eesti lastekirjanduse keskus.

Teiste festivalikülaliste hulgas on Saksamaal populaarne lastekirjanik Sabine Zett, kes on tuntud oma «Hugo» sarja raamatutega. Eesti keeldegi on neid tõlgitud. Kirjanik kohtub Tartus lugejatega kolmapäeval kell 12 linnaraamatukogu saalis.

Festivali raames toimub Tartus teisigi põnevaid kirjanduslikke kohtumisi, näitusi, kontserte ja muud. Väliskirjanikest on tulemas lisaks Sabine Zettile teiste hulgas Tuomas Kyro Soomest, Guram Odišaria Gruusiast, Hans Platzgumer Austriast, Bronka Nowicka Poolast, Jonathan Locke Hart Kanadast, Christine Dwyer Hickey Iirimaalt ja Kārlis Vērdiņš Lätist.

Tartu kirjandusfestival Prima Vista, mille alapealkiri on tänavu «Seitsme maa ja mere taga», toimub tänasest 13. maini. Festivali patroon on Võrumaa kirjanik Lauri Sommer. Prima Vista tänavune partnerasula on Värska, kus festivali raames on kavandatud sündmused 9. mail raamatukogu-lasteaia majas, kultuurikeskuses ja vabas õhus.