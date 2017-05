Voronja galerii avab Karlovas fotokunstnike kobarnäituse jalutuskäiguga

Voronja 14. korternäitus avatakse galeristide teatel 9. mail kell 17 Tuuli Vahesaare ja Martin Laiapea kodus Kalevi 31-3. Näha saab Gabriela Liivamägi fotoloomingut, aga ka pererahva disainitud valgusteid.

14. korternäitus

Gabriela Liivamägi ise elab Supilinnas. Talle meeldib pildistada teatri- ja filmitegemist ning inimesi.

«Olen üsna halb suhtleja, kaamera annab mulle võimaluse kirjeldada midagi, mis jääks muidu keelepaelte taha,» põhjendas ta Voronja galeristidele kaameraga ringiliikumist. «Fotograafina saan natuke neid teiste nägemusi vahendada, pannes sinna ka midagi endast. Püüan näha kihtide vahele, tausta taha ... Kuskile, kuhu ei pääse. Põnev on vaadata, mis seisundis ise parasjagu olen ja kuidas teiste tehtud lood minuga mängivad.»

15. korternäitus

Voronja 15. korternäitus avatakse 9. mail kell 18 geeniteadlase Mait Metspalu kodus Kitzbergi 5-2, kus elavad ka Marie, Uku Kaarel ja koer Lasse. Näha saab Andres Keili fotoseeriat «pop. up.».

Andres Keil on ligikaudu 25 aastat teinud suurt ja tõsist uurimust. Tõsi, küll sellist, mille peale Tartule igiomased akadeemilised ringkonnad põlglikult nina kirtsutavad. «Ei saa ma anda joonealuseid või tekstitaguseid viiteid algallikale,» selgitas Keil. «Võin vaid pöidlaga ebamääraselt kuhugi ülesse või ebamäärasusse või hämusse või kõiksusse viibata. Imetlege, kui üles leiate.»

Inimene on tema igikestva uurimise objekt, algus ja ots. «Ja muide, sama hästi kui «pop. up.» võiks selle näituse pealkiri Metspalude man olla ka «strip. off.»,» lisas ta.

16. korternäitus

Voronja 16. korternäitus avatakse 9. mail kell 19 galeristide Kaili Kase ja Raul Oreškini kodus Tolstoi 14-2, kus saab näha Silvia Pärmanni näitust «Kellega ma seni kohtunud olen».

Silvia Pärmann on fotograaf, kes on huvitatud sellest, kuidas inimesed leiavad oma elule mõtte ja võimaluse olla õnnelik ka siis, kui nende kodumaaks on riik, mida on raske pidada demokraatlikuks, rikkaks või piisavalt oma kodanike eest hoolivaks.

Ta on viimased viisteist aastat või pisut rohkemgi igal võimalusel mööda maailma ringi sõitnud ja enamuse nendest aastatest pildistanud inimesi, kellega tee on teda kokku viinud. Fotoseerias «Kellega ma seni kohtunud olen» on portreteeritavate valik juhuslik – need on inimesed, kes on talle juhuslikult tänaval või külavaheteel vastu tulnud. Ja juhus teeb imesid.

Küsimusele, mis neid inimesi fotodel nii säravalt õnnelikuks teeb, et nad endaga koos panevad naerma kogu maailma, ei ole ühte vastust. Neid vastuseid on sama palju kui neid inimesi, õnne valemeid ongi maailmas kokku üle seitsme miljardi. Korternäituse tööd on pildistatud aastatel 2012-1015 kuues erinevas riigis.

Kobarnäituse avamine kulgeb 9. mail jalutuskäiguna Karlovas. Kõik kolm korternäitust on avatud peale avamist veel vaid kahel päeval: 13. ja 14. mail kell 12-17. Karlova päevad algavad täna ja lõpevad pühapäeval.