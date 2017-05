Tammeka treener: kaitses tuleb hoolsam olla

Koos Kaido Koppeliga Tammeka peatreeneritooli jagav Mario Hansi tõdes esimest ringi kokku võttes, et kuigi on asju, mille kallal on vaeva nähtud ja mis on ka toiminud, on üksjagu sellist, millega rahul olla ei saa.

Sinna rubriiki läheb näiteks kaitsetegevus: kui välja jätta avamängus saadud 2:0 võit valitseva meistri FCI üle, pole seejärel kaheksas liigamängus järjest oma puuri puhtana suudetud hoida.

Väsimus andis tunda

«Samas on paljud meile löödud väravad olnud sellised, kus otsustavaks pole osutunud mitte vastaste meisterlikkus, vaid pigem meie enda lohakus,» nentis Hansi.

Aprilli viimases mängus Nõmme Kaljuga maksti aga lõivu ka väsimusele: tegemist oli meeskonna kolmanda mänguga kuue päeva jooksul. «Mehed püüdsid endast küll kõik anda, kuid Kaljuga mänguks olid nad ikka päris väsinud,» möönis treener.

Tammeka tegevjuht, endine tippmängija Kristjan Tiirik jäi esimese ringiga üldjoontes rahule, kuigi tabelis võiks punkte mõnevõrra rohkem olla kui seni kogutud kümme.

Oma järgmised kodumängud peab Tammeka juba Tamme staadioni pärismurul, kui tuleval nädalal võõrustatakse kahel korral Paide linnameeskonda: teisipäeval karikavõistluste pool­finaalis ja reedel meistriliigas. Siis peaks meeskonnaga taas liituma ka kiire ja osav äärepoolkaitsja Rasmus Tauts, kes siirdus mullu augustis USAsse Mary­ville’i ülikooli küberturvet õppima.

«Tauts võib mängida mitmel positsioonil, nii et kindlasti on ta meie jaoks teatud lisakäik,» ütles Hansi.

Kohati oli kogenematust

«Oli mänge, kus oli natuke näha meeskonna kogenematust, näiteks Narva Transiga, kus vastased viigistasid üsna lõpu eel, samas jällegi Sillamäelt suutsime ise punkti võtta, kuigi objektiivselt võttes olid nemad selles mängus paremad,» tunnistas Tiirik. Ta lisas, et nagu spordis ikka, pole mõtet oleksitega heietama jääda, tööd tuleb edasi teha.

Kaido Koppeli ja Mario Hansi peatreeneriduole pole Kristjan Tiirikul midagi ette heita: noored mehed on fanaatikud ning kirglikult asja kallal, et meeskonda ja mängijaid paremaks muuta. «See mudel töötab ilusti,» kinnitas Tammeka tegevjuht.