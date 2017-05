Jooksumaraton üllatab uue distantsi ja lihata toiduga

Klubi Tartu Maraton turundus- ja kommunikatsioonijuht Tanel Rungi ütles eile päeval, et pühapäevaks on 23-kilomeetrisele distantsile kirja pannud 1511 inimest ligi paarikümnest riigist.

Kümnekilomeetrist rada eelistab 1085 ja viiekilomeetrist rada 147 jooksusõpra. Koos kepikõndijatega on kolmel distantsil kokku kirjas ligi 3500 spordisõpra, keda on sadakond vähem kui mullu.

Teiste jooksjate hulgas võib pühapäeval 23-kilomeetrisel rajal näha president Kersti Kaljulaidi.

Üheks selle aasta muudatuseks on viiekilomeetrise raja loomine. Võistluse direktori Indrek Kelgu sõnul lisati lühem distants, et võistluselt saaksid osa võtta ka need, kes on jooksmisega alles tegelema hakanud ning soovivad end proovile panna. «Kui sportlikule inimesele pole kümme kilomeetrit probleemiks, siis spordiga alles tutvuvale inimesele peaks lühem distants sobima,» lausus ta.

Võistluse direktor arvas, et 150 osalejaga on lühem rada end juba õigustanud.

Lisaks jooksudele plaanib klubi Tartu Maraton edaspidi lisada lühemaid distantse ka jalgratta- ja suusaüritustele.

Teine uuendus jooksumaratonil ja teistel klubi Tartu Maraton üritustel on veel see, et võistlejad saavad finišis valida, kas söövad lihaga või lihata toitu. Kelk kinnitas, et see oli osalejate soov, mistõttu otsustati katsetada, kuidas menüü vastu võetakse.

President stardis

Tänavugi jooksumaratoni 23-kilomeetrise distantsi favoriidiks pidada Eestis treenivat keenialast Ibrahim Mukunga Wachirat, kes mullu jooksis raja läbi ajaga 1.13.30, edestades sellega teise ja kolmanda koha omanikke enam kui kuue minutiga.

Kuna keenialase eelmise aasta aeg oli mullu muudetud raja uus rekord, ootavad jooksumaratoni korraldajad sellel aastal muidugi uut rajarekordit.

Teiste jooksjate hulgas võib pühapäeval pikal distantsil näha veel president Kersti Kaljulaidi. Kelgu sõnul presidenti spetsiaalselt võistlusele ei kutsutud, vaid sportimist armastav Kaljulaid tundis osalemise vastu ise huvi.

Tegevusi lastele

Kuigi põhidistantsidel võetakse mõõtu pühapäeval, saavad jooksumaratoni üritused hoo sisse täna õhtul, kui kell 19 stardib Tähtvere spordipargist heateojooks.

Sellega kogutakse raha kolmeaastase Mihhaili toetuseks, kel on diagnoositud harvaesinev haigus, mistõttu poiss ei kuule.

Jooksuüritused Tähtvere spordipargis jätkuvad laupäeval lastejooksudega, kuhu korraldajad ootavad ligi 4000 last. Pere kõige pisemad saavad mõõtu võtta 400 meetri, 850 meetri või kahekilomeetri pikkusel rajal.

Need lapsed, kes laupäeval Tähtvere puhkeparki ei jõua või soovivad veel võistelda, saavad seda teha Otepääl või Elvas enne jooksumaratoni starti.