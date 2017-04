Tartu usinamad õpilasteadlased õpivad Treffneris ja Poskas

Tartumaalt osales õpilaste teadustööde konkursil kokku 29 tööd kaheksast koolist, kusjuures konkursi teise vooru jõudis 19 õpilast.

Kuigi õpilaste teadustööde riikliku konkursi I preemia saajate hulgas Tartumaa õpilasi ei olnud, paistsid sellest hoolimata suurepäraste tulemustega silma nii Hugo Treffneri kui ka Jaan Poska gümnaasiumi õpilased.

Nii võitis II preemia ja 800 eurot Hugo Treffneri Gümnaasiumi õpilase Jasper August Tootsi töö «Galaktoseemia skriining Beutler meetodiga» eest. Seesama töö sai ka teaduskeskuse Ahhaa eripreemia.

Anni Britta Pajoma

III preemia ja 600 eurot võitis Tartu Jaan Poska Gümnaasiumi õpilane Anni Britta Pajoma oma tööga «Pseudomonas pseudoalcaligenes tüve C70 katehhooli 2,3-dioksügenaasi mõju uurimine knock-out mutandi konstrueerimisel».

Eripreemiate sadu

Kaitseministeeriumi preemia sai Nõo Reaalgümnaasiumi õpilane Hendrik Eerikson, «Kiirtejälitusalgoritmi ja footonkaardistamise praktiline rakendus Pythonis», samuti Hugo Treffneri Gümnaasiumi õpilane Andreas Vija «Imidasooltsüklil põhinevate polüioonvedelike kasutamine uudset tüüpi tehislihastes.» Viimatinimetatud töö sai veel Tartu Ülikooli eripreemia.

Eesti Kultuurkapitali eripreemia said Tartu Tamme Gümnaasiumi õpilane Marii Kivi «Naiserollid Kristiina Ehini luules» eest ning Hugo Treffneri Gümnaasiumi õpilased Mattias Aksli, Ädu Arvisto ja Karel Külm – Hobuse 2 koolihoone maketi eest. Koolihoone maketti hindas eripreemiaga ka Eesti Kunstiakadeemia.

Tartu õpilaste valmistatud Treffneri koolihoone makett, mis asus Tartus Hobuse 2 / Margus Ansu

Eespool märgitud Marii Kivi töö «Naiserollid Kristiina Ehini luules» sai aga ka Tallinna ülikooli eripreemia.

Mitu kiitust mälu uurimise eest

Eesti Psühholoogide Liidu eripreemia said Hugo Treffneri Gümnaasiumi õpilased Sixten Alex Luik ja Richard Annilo töö «Mälu uurimine virtuaalreaalsuse abil» eest. Sama töö sai veel Eesti Teaduste Akadeemia ja Tallinna Ülikooli eripreemia.

Eesti Rahva Muuseumi eripreemia läks Tartu Jaan Poska Gümnaasiumi õpilasele Uik Leetele, kes uuris Tartu noorte suhtumist erinevatesse rahvastesse.

Eesti Tervishoiu Muuseumi eripreemia läks Tartu Tamme Gümnaasiumi õpilasele Einike Lematsile töö eest, mis uuris südameinfarkti riskifaktorite esinemist Tartu Tamme Gümnaasiumi 10. klasside (2015/2016) õpilaste hulgas.

Jasper August Tootsi Hugo Treffneri Gümnaasiumist ja Anni Britta Pajoma Tartu Jaan Poska Gümnaasiumist on Eesti esindajad Euroopa Liidu noorte teadlaste konkursil, mis leiab aset Tallinnas tänavu septembris.

Õpilaste teadusfestivali algklasside projektidest pälvisid Eesti Lastekirjanduse keskuse eripreemiaga tähelepanu Tartumaa Konguta kooli õpilased Kevo Kasesalu ja Marta-Miia Müürsepp oma veelaboriga.

Tuleviku teadlased

Riiklikud preemiad andis täna üle Eesti Teadusagentuuri juhatuse esimees Andres Koppel, kes rõhutas oma kõnes, et teadus pole mitte ainult huvitav, vaid ka väga oluline selleks, et mõista, kuidas maailm ja ühiskond toimib.

«Mul on erakordselt hea meel, et meil on nii palju noori, kes soovivad süveneda ja uurida erinevaid elunähtusi. Tänan teid, teie juhendajaid, vanemaid, sõpru ning kõiki festivali toetajaid!»

Žürii esimees, Tallinna Tehnikaülikooli õppejõud Toomas Vaimann tõstis esile tööde rohkust ja ühtlast kõrget taset. «Kunagi paarikümne osalejaga alustanud konkursist on saanud suursündmus, mis tipneb teadusfestivali ja saja konkursitööga. Olen väga kindel, et paljud teist annavad tulevikus oma osa teaduspõhise ühiskonna kujundamisele,» ütles Toomas Vaimann.

Välja anti 12 riiklikku preemiat põhikooli ja gümnaasiumiastmes. Eripreemiaid jagasid enam kui 26 organisatsiooni, nende seas ministeeriumid ülikoolid, muuseumid ja teadusharidust populariseerivad asutused.

Kõik auhinnatud. / Sven Tupits

Tänavu juba 16 korda toimunud õpilaste teadustööde riikliku konkursi eesmärk on tõsta laste ja noorte huvi ümbritseva maailma vastu, toetada koolide uurimuslikku õpet ja julgustada noori juba uurima teemasid, mis neid huvitavad ja oleksid põnevad ka teistele.

16 aasta jooksul on konkursile saadetud üle 1400 töö.

28. aprillil toimunud auhindamist saab järelvaadata ERR teadusportaalis Novaator: http://novaator.err.ee/k/opilaste-teadusfestival