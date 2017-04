Tudengipäevade ürituste tarbeks suletakse Vabaduse puiestee

Tartu kesklinna üks tähtsamaid liiklusmagistraale - Vabaduse puiestee - on sageli ka linnas korraldatavate suurürituste tandriks. Terve talve on saanud tartlased rahumeeli mööda seda tänavat sõita, kuid ürituste hooaeg on peagi algamas ning esimene neist, mis terve tänava sulgeb, on tudengite kevadpäevad.