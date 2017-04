Mees ronis sidemasti otsa õlut jooma, kuid alla tulla enam ei julgenud

Sündmuskohal käinud Kanal 2 reporteri Jürgen Puistaja sõnul oli tegemist umbes 40-aastase mehega. Pärast seda, kui päästjad mehe masti otsast maa peale tagasi tõid, selgitas kodanik, et oli masti otsa roninud õlut jooma - pärast esimese pudeli kummutamist kadunud aga julgus ära ning nii ta endale päästjad järele kutsuma pidigi. Samas väitis mees, et on sama masti otsas käinud kesvamärjukest kummutamas varemgi, kuid siis pole hirmu tekkinud ning ta on alati omal jalal tagasi maa peale saanud.

Mees vaadati kohale saabunud kiirabibrigaadi poolt üle, kuid mingeid vigastusi ei täheldatud. Politsei koostas mehele avaliku korra rikkumise eest protokoll, kuid kainestusmajja teda ei viidud - selleks oli ta liiga kaine.