Tartu Uus Teater on teatanud, et Ardo Ran Varrese debüütlavastus «Sümfoonia ühele. Allegro con moto» on üles ehitatud kui muusikateos. Teisipäeval läbimängu vaadates tekkis küsimusi, millele idee autor ja lavastuse muusikaline kujundaja enne järgmist läbimängu sama teatri kohvikus vastas.