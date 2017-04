Galerii: rasked haavad ja kiire tegutsemine - ajateenijad käisid meditsiiniõppusel

Sel nädalal korraldas kaitseväe ühendatud õppeasutuste sõja- ja katastroofimeditsiinikeskus meditsiiniüksustele koostööharjutuse Varblaserünnak 2017. Harjutuse eesmärk oli testida erineva tasandi meditsiiniüksuste koostööd ning nende meditsiinipersonali tegutsemist meeskonnana. Laias laastus õnnestus see hästi, kinnitas õppuse juht major Indrek Olveti.

Veerandsajale ajateenijale tekitasid kogenud meikijad väga tõetruid haavu ja vigastusi. Reeglina selliseid, mis kaasnevad sõjapidamisega ehk erinevad laskehaavad, kehasse tunginud mürsukillud. Lahingolukorras võib isegi auto alla jääda, tunnistas üks kannatanu tabavalt. Oma näole meigitud killuhaavadest rääkides lausus ta vaid, et oli raske lahing ja et ta sai surma.

Stsenaariumi järgi toimetati haavatuid tagalasse, kus neile tehti esmane tervisekontroll ning jagati ära, milliste vigastustega sõdur kuhu viiakse.

«Mis juhtus?» päris järjekordne meditsiiniautoga saabunud meeskond kahelt maaslamajalt. Neist üks karjus ja oigas, teine oli aga päris vait. «Plahvatus,» vastas kannatanu oiates, endal põletushaavad kõhupiirkonnas. «Kui valus on teil kümne palli skaalas?» pärib medpersonal edasi. «Kümme!» lõugab kannatanu. Kolm appi tõtanut asuvad temaga tegelema.

«Miks te tegelete kergema kannatanuga?» sekkus harjutuse vaatleja vanemseersant Marius Šitkauskas. «Kas teil on ülevaade, millises seisundis kannatanud on?» päris ta nõudlikult. Tõsi, teine kannatanu on teadvuse ja teadvusetuse piirimail ning suutis alguses üksnes vaikselt midagi sosistada. See oli ajateenijatele väga eluline õppetund. Kes kõige kõvemini karjub, see ei pruugi olla sugugi kõige eluohtlikumas olukorras. Major Indrek Olveti kinnitas hiljem, et sama juhtub mõnikord ka väljaõppinud meestega reaalses olukorras.

Haavatute haavad seoti, nad tõsteti masinasse - maastikuläbivusega rohelisse sõjaväe transpordiautosse - ning tee viis edasi välihospidali. Vastavalt sellele, kuidas kannatanud jaotati, jõudsid nad kas pidevalt elu ja surmaga võitlevasse erakorralise meditsiini telki või mõnesse teise, kus tehti pisioperatsioone. Haavad olid reeglina rasked ja nõudsid kiiret tegutsemist. Isegi amputatsioone tuli ette.

Kellest saavad sõjaväeosades parameedikud ja kuidas? Nooremseersant Johannes Holm vastas, et eelkõige peab meditsiin ja teiste aitamine inimest huvitama. «Isegi, kui sa alguses verd nähes minestad, harjud sa lõpuks sõjakoledustega ja suudad aidata,» rääkis ta. Holmi sõnul on ta ajateenistuse vältel olnud meditsiinipraktikal nii Ämaris kui ka Põhja-Eesti regionaalhaiglas ja talle meeldib see osa sõjaväes oldud ajast kõige rohkem. Koguni nii palju, et ta sooviks minna edasi õppima meditsiini.

Katastroofimeditsiini alast väljaõpet korraldati Tartus eri sõjaväeosade ajateenijatele ja sellest võtsid osa ka Rootsi kaitseväelased. Koolitus oli ettevalmistuseks suurõppusele Kevadtorm.