Eesti parim teenindaja töötab Tartus

Konkursi üks žüriiliikmetes, Eesti E-kaubanduse Liidu esinaine Signe Kõiv märkis, et Kastemäe särtsakus ja nakatavalt rõõmus meel ei saa ühtegi tujutut klienti ükskõikseks jätta. Kõiv lisas, et Kastemäe hea sõnaosavus ja ehedalt sõbralik olek on meeldivad igas teenindussituatsioonis.

Võitja Mai Kastemäe ise oskas oma võidu kohta öelda nii: «Arvan, et võidu tõi mulle minu sihikindlus ja tugev soov võita. Osalesin konkursil tänavu neljandat korda ja iga aastaga olen jõudnud järjest kaugemale. Selle aasta võitu ootasin väga, sest olen järjepidevalt oma teenindajaoskuseid arendanud ja jätkan nüüd veel suurema innuga.»

Teisele kohale tuli Piret Kaev, kes on Magistrali Outlet kaupluse müügikonsultant. Kolmanda koha sai Merilin Männik, kes töötab Rocca Al Mare Tommy Hilfigeri kaupluse müügikonsultant.

Hea teeninduse päeva saalipubliku lemmikuks valiti aga Jõgeva Olerex teenindusjaamas töötav klienditeenindaja Margit Ingver. Eriauhind «Eesti parim teenindaja 2017 e-teeninduses» omanikuks sai Agle Mandre Telia Eesti AS telefonimüügispetsialist. Eriauhind «Eesti parim teenindaja 2017 kaubanduses» omistati samuti Mai Kastemäele.

Konkursile registreerus kokku 602 osalejat.