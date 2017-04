Bioanalüütikute õpe kolib Tartust viieks aastaks Tallinna

Sel sügisel kolibki bioanalüütikute õpe Tartust viieaastaseks perioodiks Tallinnasse, et efektiivselt koolitada sealsetele haiglatele vajaliku haridustasemega spetsialiste.

Bioanalüütikuid koolitab ainukesena Eestis Tartu Tervishoiu Kõrgkool.

Ülivajalikud spetsialistid laboreis

Bioanalüütikud on nimelt tervishoiu spetsialistid, kes töötavad laborites, kus uuritakse organismi seisundit ning organite, kudede, rakkude, molekulide ehitust ja funktsiooni, mikrobioloogilist kooslust ja inimorganismi mõjutavaid tegureid.

Nende ülesandeks on uurida koeproove, kehavedelikke, teha kindlaks organismi tervislik seisund ja jälgida patsiendi ravi kulgu.

Sel ja järgmisel nädalal räägivad bioanalüütikud, kuidas analüüsiti inimese kehavedelikke paar tuhat aastat tagasi.

Kui teadaolevalt kõige varasemas inimdiagnostikas kasutati analüüside tegemiseks sipelgate abi, siis tänapäeval on inimese analüüsimiseks kasutusel mitmekülgne tehnoloogia. Selgitusi jagatakse nii tänapäeva kui ka tuleviku tehnoloogiate kohta.

11. aprillil oli bioanalüütikute päev Ida-Tallinna Keskhaiglas.

19. aprillil leiab see aset Põhja-Eesti Regionaalhaiglas ja Tallinna Lastehaiglas ning 20. aprillil Lääne-Tallinna Keskhaiglas ja Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis.

Kuna osavõtuks on kindlasti vaja registreerida, siis eelregistreerimine on juba näidanud, et Tallinna haiglates vabu kohti neist päevadest osavõtuks praktiliselt ei ole.

15. aprillil tähistatakse ka rahvusvahelist bioanalüütikute ehk laborantide päeva, mil püütakse inimestele teada anda, kui olulist rolli bioanalüütikute erialal töötavad inimesed tervishoiusüsteemis esindavad.

Kuni 2021. aastani Tallinnas

Tartu Tervishoiu Kõrgkooli kommunikatsioonijuht Jaanika Niinepuu täpsustas bioanalüütikute õppe kolimist kommenteerides, et õppetöö hakkab aset leidma Tallinna Kesklinna Lastepolikliinikus, praktikumid aga Tallinna haiglate laboratooriumides.

Kaks nädalat igas semestril käib õppetöö siiski ka kõrgkooli õppehoones Tartus.

"2017. ja 2018. aastal eraldi bioanalüütikute kursust Tartusse niisiis ei tule, see tähendab, et kõik, kes tahavad neil aastail bioanalüütikuks õppida, saavad seda teha Tallinna grupiga koos," selgitas Niinepuu. "Koolitaja on ikka Tartu Tervishoiu Kõrgkool ja õppijatest saavad Tartu Tervishoiu Kõrgkooli tudengid. Bioanalüütiku õppimise nominaalne õppeaeg on 3,5 aastat. See tähendabki, et 2021. aastani need kursused õpivad põhimõtteliselt seal."